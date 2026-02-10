Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

LEGO та музей Метрополітен випустили артконструктор із шедевром Моне

Артем Черничко 10 лютого 2026
Данська компанія LEGO у співпраці з нью-йоркським музеєм мистецтва Метрополітен представила новий набір серії LEGO Art. Цього разу в пластику відтворили полотно французького імпресіоніста Клода Моне «Ставок із лататтям» 1889 року.

Процес створення конструктора тривав понад рік. Дизайнери LEGO відвідували музей, щоб побачити оригінал на власні очі, а куратори Метрополітену їздили до Данії для перевірки прототипів. Головним завданням було передати техніку імпресіонізму за допомогою дрібних деталей.

«Команда ретельно створювала тактильну 3D-поверхню, нашаровуючи плитки та пластини у різних напрямках. Це дозволило імітувати мазки пензля та адаптувати тонку палітру відтінків Моне до кольорів LEGO», — зазначив дизайнер компанії Стейн Ом.

Для створення латаття на воді розробники використали незвичайні деталі — крихітні пари вишень і фігурки жаб.

Конструктор складається з 3179 деталей і надійде у продаж 4 березня. Ціна у $250 робить його найдорожчим експонатом у лінійці LEGO Art. Раніше в цій серії виходили копії робіт Енді Воргола та Вінсента ван Гога.

Музей Метрополітен сподівається, що цей набір допоможе залучити дітей та сім'ї до вивчення історії мистецтва, роблячи його більш доступним та ігровим. У комплекті з конструктором покупці отримають буклет про життя та кар'єру Моне

Зображення: LEGO
