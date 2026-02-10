На військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують поховання попри рішення суду

На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують ховати загиблих військових.

Постанова Верховного Суду від 29 січня не вплинула на роботу комплексу, повідомляє «Суспільне».

Навіть після рішення суду поховання на території комплексу тривають. Процедуру проводять одразу після звернення родин загиблих або представників ТЦК та СП. Станом на лютий 2026 року тут поховано 214 військових.

29 січня Верховний Суд визнав незаконною зміну цільового призначення земель лісогосподарського призначення, переданих під будівництво кладовища. Суд дійшов висновку, що Київська обласна військова адміністрація не врахувала природоохоронний статус цієї ділянки.

Водночас у постанові немає прямої заборони на будівництво меморіального комплексу чи вимоги знести об’єкти. Також рішення суду не передбачає зупинення поховань.

У ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» зазначають, що постанова Верховного Суду не скасовує обов’язків держави щодо поховання та вшанування загиблих військових.

«Об’єкт уже введений в експлуатацію як цілісний майновий комплекс. Рішення суду жодним чином не впливає на місця поховань, які вже є або плануються», — пояснив перший заступник директора установи Ярослав Старущенко.

Адвокат Віктор Кобилянський наголошує, що рішення суду стосується лише скасування окремих пунктів розпорядження КОВА.

«Розпорядження вже виконано, тому правового ефекту, який міг би змінити ситуацію на практиці, постанова не має», — каже він.

Цього тижня будівельні роботи на території кладовища планують відновити після перерви через морози. До кінця 2026 року мають завершити другу чергу комплексу, розраховану ще на 3000 місць поховань. Також передбачене зведення будинку скорботи, меморіальної стіни та адміністративних будівель.

За понад рік будівництва проєкт найбільшого комплексу військових поховань у країні зазнав чимало критики. Зокрема, проти будівництва виступають мешканці села Мархалівки.

Співзасновниця ГО «Мархалівка. Підтримка» Вікторія Чеченкова заявляє, що ділянка, на якій розміщене кладовище, входить до Смарагдової мережі та має особливе природоохоронне значення. За її словами, будівництво на території з високим рівнем ґрунтових вод може становити екологічну загрозу.

В адміністрації кладовища її твердження відкидають. Перший заступник директора ДУ «НВМК» Ярослав Старущенко зазначає, що під час проєктування враховували рівень ґрунтових вод.

Також він заявив про радикальні форми спротиву з боку частини місцевих мешканців, зокрема перешкоджання роботі будівельної техніки.

Адвокат Віктор Кобилянський зазначає, що громадські організації юридично можуть звертатися до суду з новими позовами — наприклад, щодо повернення земель або звільнення території. Утім, за його словами, навіть у разі формального виграшу це навряд чи матиме реальні наслідки.

Водночас міністерка в справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що після рішення Верховного Суду в уряді розробляють юридичний механізм для захисту статусу меморіалу.

Ідею створення Національного військового меморіального кладовища почали реалізовувати у 2022 році. Проєкт кілька разів змінював локацію — від Лисої гори в Києві до Биківні. У серпні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення будувати меморіал у селищі Гатне Фастівського району Київської області. У 2024 році на будівництво та функціонування комплексу виділили 515 мільйонів гривень, а влітку оголосили тендер на першу чергу робіт вартістю 1,8 мільярда гривень. Перші церемонії поховання на кладовищі відбулися наприкінці серпня 2025 року.