Артем Черничко 10 лютого 2026
Метро Києва закупить нові стільці для станцій-укриттів — частину старих зламали або забрали додому

КП «Київський метрополітен» планує придбати 4460 нових розкладних стільців для підземних станцій, які працюють як укриття. Закупівля відбудеться через систему публічних торгів відповідно до чинного законодавства, повідомили в КМДА.

Під час повітряних тривог на станціях одночасно перебувають тисячі людей, зокрема діти та літні люди, які потребують місць для сидіння. Кількість нових стільців розрахували так, щоб забезпечити комфорт пасажирів, але при цьому залишити вільними шляхи для екстреної евакуації.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала метрополітену понад 10 тисяч стільців. Проте за два роки активного використання ситуація змінилася: частина стільців вийшла з ладу через інтенсивну експлуатацію, а частину майна пасажири не повернули після завершення тривог. Наразі на всіх станціях залишилося близько 2400 стільців.

«Водночас закликаємо пасажирів дбайливо ставитися до майна, яке використовується спільно. Кожен збережений стілець — це комфорт ще для однієї людини під час повітряної тривоги», — зазначили в метрополітені.

Фото: Київський метрополітен
