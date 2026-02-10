Уряд Австралії запросив на зустріч розробників Roblox — політики стурбовані безпекою дітей у грі

Уряд Австралії скликав зустріч із представниками ігрової платформи Roblox через повідомлення про грумінг дітей і доступ неповнолітніх до жорстокого контенту. Про це заявила міністерка зв’язку Аніка Веллс, пише Reuters.

За словами Веллс, уряд отримує повідомлення про те, що діти на платформі контактують із педофілами. Вона підкреслила, що австралійські батьки й діти очікують від Roblox значно вищого рівня захисту.

Офіс комісарки з електронної безпеки оголосив, що перевірить, чи справді Roblox виконує свої зобов’язання щодо безпеки дітей. Йдеться насамперед про вікові обмеження, які платформа запровадила у 2025 році, зокрема обмеження онлайн-чатів між користувачами різного віку. Раніше ці кроки навіть стали підставою не включати Roblox до переліку соцмереж, заборонених для дітей з грудня минулого року.

Утім, комісарка з електронної безпеки Джулі Інман Грант заявила, що попри ці заходи занепокоєння не зникло. За її словами, регулятор і надалі фіксує повідомлення про експлуатацію дітей та доступ до шкідливого контенту. Якщо перевірка покаже порушення законів про онлайн-захист дітей, Roblox може загрожувати штраф до 49,5 мільйона австралійських доларів.