Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Уряд Австралії запросив на зустріч розробників Roblox — політики стурбовані безпекою дітей у грі

Іван Назаренко 10 лютого 2026
733
Уряд Австралії запросив на зустріч розробників Roblox — політики стурбовані безпекою дітей у грі

Уряд Австралії скликав зустріч із представниками ігрової платформи Roblox через повідомлення про грумінг дітей і доступ неповнолітніх до жорстокого контенту. Про це заявила міністерка зв’язку Аніка Веллс, пише Reuters.

За словами Веллс, уряд отримує повідомлення про те, що діти на платформі контактують із педофілами. Вона підкреслила, що австралійські батьки й діти очікують від Roblox значно вищого рівня захисту.

Офіс комісарки з електронної безпеки оголосив, що перевірить, чи справді Roblox виконує свої зобов’язання щодо безпеки дітей. Йдеться насамперед про вікові обмеження, які платформа запровадила у 2025 році, зокрема обмеження онлайн-чатів між користувачами різного віку. Раніше ці кроки навіть стали підставою не включати Roblox до переліку соцмереж, заборонених для дітей з грудня минулого року.

Утім, комісарка з електронної безпеки Джулі Інман Грант заявила, що попри ці заходи занепокоєння не зникло. За її словами, регулятор і надалі фіксує повідомлення про експлуатацію дітей та доступ до шкідливого контенту. Якщо перевірка покаже порушення законів про онлайн-захист дітей, Roblox може загрожувати штраф до 49,5 мільйона австралійських доларів.

Зображення: Roblox Corporation
Мітки
Новини
Читайте також
Amazon запускає маркетплейс контенту для ШІ-продуктів Співачка Чаппелл Роан припинила співпрацю з агентством Wasserman через згадки його керівника у «файлах Епштейна» Метро Києва закупить нові стільці для станцій-укриттів — частину старих зламали або забрали додому На військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують поховання попри рішення суду
Суп із гнізда: складний тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026 Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.