Брітні Спірс продала права на свою музику за понад $100 мільйонів

Артем Черничко 11 лютого 2026
Співачка Брітні Спірс уклала угоду з компанією Primary Wave, продавши права на свої пісні та частину інших активів. Про це повідомляє Variety з посиланням на власні джерела, хоча офіційні представники артистки та компанії поки утримуються від коментарів. Сума контракту не розголошується, проте, за оцінками TMZ, йдеться про суму понад $100 мільйонів.

Найімовірніше, угода стосується авторських роялті та прав на видання. Оскільки записом і контролем її пісень володіє Sony Music, Спірс продала власну частку доходів. Спірс є співавторкою майже 40 своїх треків, серед яких такі хіти, як Toxic, Baby One More Time та Oops!… I Did It Again.

Водночас видання сумнівається, що в угоду ввійшли права на ім’я та образ (NIL) — зазвичай вони коштують значно дорожче.

Продаж каталогу відкриває нові можливості для комерціалізації творчості Брітні, зокрема у контексті майбутнього байопіка, заснованого на її мемуарах «Жінка в мені». Права на екранізацію викупила Universal Pictures.

Брітні Спірс не випускала альбомів з 2016 року та не виступала на сцені з 2018-го. Після звільнення від 13-річної опіки у 2021 році співачка веде закритий спосіб життя. Нещодавно вона заявила, що «ніколи більше не виступатиме в США через украй делікатні причини», проте натякнула на можливі концерти в Австралії чи Великій Британії.

