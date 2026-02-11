Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Лос-Анджелесі вперше за 100 років помітили сіру вовчицю

Артем Черничко 11 лютого 2026
1376
Уперше за понад століття на території округу Лос-Анджелес у США помітили сіру вовчицю. Трирічна тварина, відома як BEY03F, перетнула межу округу вранці 7 лютого, що стало найбільш південною точкою появи цього виду в сучасній історії Каліфорнії. Про це пише Los Angeles Times.

Вовчиця народилася 2023 року на півночі штату. Вона подолала майже весь гірський хребет Сьєрра-Невада. Науковці припускають, що тварина здолала сотні миль у пошуках пари. Відстежити її маршрут вдалося завдяки GPS-нашийнику, який на неї одягли у травні 2025 року.

Наразі вовчиця почала повертатися на північ — імовірно, її злякав інтенсивний рух на міжштатній автомагістралі 5. Саме зіткнення з автомобілями є головною причиною загибелі вовків у регіоні.

Історично сірі вовки заселяли територію США тисячами, проте через мисливців вид опинився на межі зникнення. Останнього дикого вовка в Каліфорнії застрелили ще у 1924 році.

У 1990-х вовків почали повертати до Єллоустоунського національного парку, звідки вони поступово розселилися сусідніми штатами. Перший вовк знову перетнув кордон Каліфорнії лише у 2011 році. Станом на 2024 рік у штаті налічували вже щонайменше 70 особин.

Попри те, що екологи називають появу BEY03F у Лос-Анджелесі перемогою дикої природи, боротьба за захист виду триває. На тлі відмови чинної адміністрації США розробляти національний план відновлення популяції, зоозахисники вже подали відповідні судові позови, аби гарантувати вовкам безпечне майбутнє.

Фото: Michael LaRosa / Unsplash
