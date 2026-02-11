Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 11 лютого 2026
Heineken скорочує 6 тисяч працівників — люди стали пити менше пива

Другий за величиною виробник пива у світі, нідерландський концерн Heineken, оголосив про масштабне скорочення персоналу. Протягом наступних двох років компанія планує звільнити до 6 тисяч працівників — це близько 7% від загальної кількості штату, пише The Guardian.

Скорочення торкнуться як виробничих потужностей, так і офісних працівників у Європі та на інших ключових ринках. Головна причина — падіння обсягів продажу пива (на 1,2% за минулий рік) та складні ринкові умови. У компанії, яка володіє брендами Heineken, Amstel та Tiger, зазначають, що цей крок допоможе зміцнити операційну діяльність і вивільнити кошти для майбутніх інвестицій у зростання.

Експерти виділяють кілька факторів падіння продажів. Насамперед це інфляція, що змусила домогосподарства економити на алкоголі, та глобальний тренд на здоровий спосіб життя. Несподіваний вплив справила й популярність ліків для схуднення (як-от Ozempic та Wegovy): вони суттєво знижують апетит до калорійних напоїв, зокрема до пива.

Новина про скорочення витрат позитивно вплинула на акції Heineken — на торгах в Амстердамі вони зросли на 4%, досягнувши максимуму за останні пів року. Інвестори схвалюють курс на підвищення ефективності, особливо на тлі майбутньої зміни керівництва. У травні свою посаду залишить гендиректор Дольф ван ден Брінк, який очолював компанію шість років.

