«Замки на піску»: фільм про українську спільноту на Burning Man вирушає в мінітур Україною — дивіться трейлер

Артем Черничко 11 лютого 2026
У лютому в українських кінотеатрах відбудеться серія спеціальних показів документальної стрічки «Замки на піску». Фільм розповідає історію українських митців і команд, які вже понад 10 років представляють Україну на легендарному фестивалі Burning Man.

«Замки на піску» досліджують еволюцію українських проєктів у пустелі Блек-Рок: від перших творчих спроб до масштабних маніфестів, що стають точкою входу в український контекст для світової аудиторії.

У центрі сюжету — створення знакових артоб’єктів, таких як Phoenix, I’m Fine, Blue Bull та Black Cloud. Стрічка показує не лише фінальний результат, а й залаштунки: як народжуються ідеї, з якими ризиками стикаються конструктори та як меседжі про стійкість, пам'ять і свободу відгукуються у західній спільноті.

Розклад спецпоказів

  • Київ: 13 лютого, 20:00 — допрем’єрний показ у KINO42.
  • Львів: 21 лютого, 17:00 — «Планета Кіно» (ТРЦ Forum Lviv).
  • Одеса: 22 лютого, 15:00 — «Планета Кіно» (City Center Таїрова).
  • Дніпро: 25 лютого, 18:40 — «Планета Кіно» (ТРЦ Appolo).

Кожен показ завершуватиметься розмовою (Q&A) із творцями стрічки. Глядачі зможуть поспілкуватися з режисером і сценаристом Сергієм «Мусом» Гулейковим, а також із співпродюсером та головним конструктором українських інсталяцій на Burning Man Мітею Зінов’євим.

