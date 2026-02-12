Голова Instagram заперечив у суді створення залежності серед підлітків

Голова Instagram Адам Моссері дав свідчення у суді Каліфорнії у справі про шкоду соцмереж для психічного здоров'я молоді. Сотні сімей звинувачують Meta, TikTok та YouTube у свідомому створенні продуктів, що викликають звикання. Про це пише The Guardian.

У суді Моссері заявив, що психологи офіційно не класифікують захоплення соцмережами як клінічний діагноз. «Я вважаю, що важливо розрізняти клінічну залежність і проблемне використання», — зазначив бізнесмен.

Захист Meta наполягає, що проблеми підлітків, як-от депресія чи суїцидальні думки, частіше пов'язані з сімейними обставинами, а не з «нескінченним скролінгом».

Попри заперечення гендиректора, позивачі оприлюднили внутрішню переписку працівників компанії. У листах співробітники прямо називають Instagram «наркотиком», а себе — «дилерами». Також стало відомо, що Моссері ігнорував звіти дослідників про вплив дофаміну на підлітків, бо «не хотів цього чути».

Адвокат потерпілих Марк Ланьє назвав соцмережі «цифровими казино» та звинуватив керівництво Instagram у тому, що вони свідомо ставили зростання платформи вище безпеки неповнолітніх. На засіданні згадали трагічні випадки, зокрема самогубство 17-річного Джордана ДеМея після шантажу в Instagram.

Хоча Instagram останніми роками впроваджував інструменти безпеки, звіт організації Fairplay за 2025 рік показав, що 64% із них є неефективними або вже не існують.

Позивачі обрали нову юридичну стратегію: вони фокусуються не на конкретному контенті, а на дизайні продукту, який викликає звикання. Це дозволяє обійти федеральні закони, що зазвичай захищають платформи від відповідальності за дії третіх сторін.