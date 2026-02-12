Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ніколас Кейдж — супергерой: дивіться трейлер серіалу «Нуар Людина-павук»

Артем Черничко 12 лютого 2026
Стримінговий сервіс Prime Video представив дебютний трейлер довгоочікуваного ігрового серіалу «Нуар Людина-павук» (Spider-Noir). Головну роль у нуарному детективі виконав Ніколас Кейдж, який втілить образ похмурої версії супергероя в декораціях Нью-Йорка часів Великої депресії. Прем’єра серіалу запланована на 27 травня, пише Variety

Сюжет зосереджений на Бені Райлі — втомленому від життя приватному детективі, який змушений згадати своє минуле єдиного супергероя міста. Хоча Кейдж раніше озвучував цього персонажа в анімаційному фільмі «Людина-павук: Навколо всесвіту», новий серіал надихається саме оригінальними коміксами Marvel Noir, а не мультфільмами Sony. Це самостійна історія, що поєднує супергероїку з естетикою класичного кримінального кіно.

Серіал знятий із використанням чорно-білої та кольорової гами. Автори показали одразу два трейлери: оригінальний чорнобілий та кольоровий. У трейлері глядачам показали, як герой Кейджа веде розслідування, б’ється зі злочинцями в барах та пересувається містом, використовуючи свої павучі здібності. Кейдж очолює зірковий акторський склад, до якого також приєдналися Брендан Глісон, Ламорн Морріс та Джек Х'юстон.

Режисером перших двох епізодів став Гаррі Бредбір («Вбиваючи Єву»). Шоуранерами виступили Орен Узіл та Стів Лайтфут («Каратель»). Продюсують проєкт Філ Лорд і Крістофер Міллер, творці анімаційної трилогії про Людину-павука.

Серіал спершу вийде на каналі MGM+, а наступного дня відбудеться його глобальний реліз на платформі Prime Video.

