Вірний пес, який 10 років жив на могилі господаря, надихнув новий закон у Бразилії

Артем Черничко 12 лютого 2026
Історія неймовірної відданості собаки, який 10 років прожив на цвинтарі біля могили свого господаря, змінила законодавство найбільшого штату Бразилії. Відтепер у Сан-Паулу домашніх улюбленців офіційно дозволено ховати у сімейних склепах — закон, що отримав ім’я пса Боба, набрав чинності цього тижня, пише BBC.

Пес на прізвисько Боб Ковейро (з португальської — «могильник») став легендою міста Табоан-да-Серра. У 2011 році він прийшов на похорон свого господаря і відмовився покидати територію цвинтаря. Рідні чоловіка неодноразово намагалися забрати собаку додому, але Боб щоразу повертався до місця поховання.

Зрештою, працівники цвинтаря облаштували для нього зелену будку. Боб став невід’ємною частиною місця: він супроводжував похоронні процесії та розраджував людей у скорботі. Місцеві зоозахисники згадують, що пес, який обожнював гратися з м’ячиком, змушував усміхнутися навіть тих, хто щойно втратив близьких.

Боб помер у 2021 році після того, як його збило авто, і був похований поруч зі своїм господарем. Саме ця історія надихнула депутатів на розробку «Закону Боба Ковейро». Нова норма визнає глибокий емоційний зв'язок між людьми та їхніми вихованцями.

«Той, хто втрачав улюбленця, знає: це не просто тварина, це член родини. Цей закон поважає почуття людей у момент останнього прощання», — зазначив один із авторів законопроєкту Едуардо Нобрега.

Нові правила діятимуть на території штату Сан-Паулу — найбільш густонаселеного регіону Бразилії. Ця країна посідає третє місце у світі за кількістю домашніх тварин — їх тут близько 160 мільйонів.

