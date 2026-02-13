Тейлор Свіфт оскаржує реєстрацію бренду Swift Home у США

Тейлор Свіфт подала заперечення проти реєстрації торговельної марки Swift Home у США.

Йдеться про бренд постільної білизни компанії Cathay Home, заснованої в Нью-Йорку, пише BBC.

У команді співачки заявили, що назва та стилізація слова «Swift» у логотипі можуть ввести споживачів в оману і створити враження, що артистка підтримує компанію або пов’язана з її продукцією. Зокрема, напис нагадує її зареєстрований фірмовий підпис у курсиві.

Заперечення подали до Патентного й торговельного відомства США від імені TAS Rights Management LLC, яка представляє інтереси Свіфт. У документах зазначено, що використання назви може дозволити компанії скористатися репутацією та впізнаваністю співачки.

Свіфт уже має федеральні торговельні марки, які захищають використання її імені й підпису на товарах — зокрема постільній білизні, одязі та продукції, пов’язаній із її музикою. Загалом артистка подала понад 300 заявок на торговельні марки в США та інших країнах.

Cathay Home продає свої товари через великі роздрібні мережі та подала заявку на реєстрацію Swift Home для продукції у сфері текстилю.