Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тейлор Свіфт оскаржує реєстрацію бренду Swift Home у США

Ірина Маймур 13 лютого 2026
489

Тейлор Свіфт подала заперечення проти реєстрації торговельної марки Swift Home у США.

Йдеться про бренд постільної білизни компанії Cathay Home, заснованої в Нью-Йорку, пише BBC.

У команді співачки заявили, що назва та стилізація слова «Swift» у логотипі можуть ввести споживачів в оману і створити враження, що артистка підтримує компанію або пов’язана з її продукцією. Зокрема, напис нагадує її зареєстрований фірмовий підпис у курсиві.

Заперечення подали до Патентного й торговельного відомства США від імені TAS Rights Management LLC, яка представляє інтереси Свіфт. У документах зазначено, що використання назви може дозволити компанії скористатися репутацією та впізнаваністю співачки.

Свіфт уже має федеральні торговельні марки, які захищають використання її імені й підпису на товарах — зокрема постільній білизні, одязі та продукції, пов’язаній із її музикою. Загалом артистка подала понад 300 заявок на торговельні марки в США та інших країнах.

Cathay Home продає свої товари через великі роздрібні мережі та подала заявку на реєстрацію Swift Home для продукції у сфері текстилю.

Фото: Jana Zills / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Meta запатентувала ШІ, який може вести сторінки померлих людей у соцмережах Португалія обмежує доступ дітей до соцмереж: батьківська згода стане обов’язковою Українці створили благодійну гру, де можна «витратити» статки Маска на потреби «Азову» У Франції запустили найпотужнішу ракету Ariane 6 — вона вивела на орбіту конкурента Starlink від Amazon
100 років історії проти забудовників: як рятують Veeraswamy — найстаріший індійський ресторан Британії 12 лютого 2026 Без світла і тепла: портрети киян, які пережили зиму в наметах 12 лютого 2026 Куди піти в Києві 14 лютого: концерт «Проклятий Х*й», квір-вечірка, парне донорство і фестиваль фентезі 12 лютого 2026 Квартали Юрія Шалацького: як будувався Поділ 80-х 11 лютого 2026 Суп із гнізда: тест на знання азійської кухні 10 лютого 2026 «Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого 09 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.