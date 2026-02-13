МОК розкритикували за мерч із символікою берлінської Олімпіади часів нацизму

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наразився на критику через появу в офіційному онлайн-магазині мерчу з дизайном Ігор 1936 року в Берліні. Ту Олімпіаду нацистський режим використав як інструмент пропаганди ідей расової переваги, пише BBC.

На футболках зображено оригінальний плакат роботи Франца Вюрбеля: чоловічу постать у лавровому вінку на фоні Бранденбурзьких воріт із написом «Germany Berlin 1936 Olympic Games». Хоча нині товар позначено як «немає в наявності», у Німеччині вже лунають заклики негайно припинити будь-які продажі цієї серії.

Клара Шедліх, речниця з питань спортивної політики Партії зелених у Берліні, заявила, що вибір такого зображення без належного контексту є «проблематичним і непридатним». Вона звинуватила МОК у недостатньому осмисленні власної історії.

У відповідь на критику представники МОК виступили на захист колекції. Комітет стверджує, що футболки є частиною серії Heritage Collection, яка присвячена 130-річчю олімпійського дизайну та включає емблеми всіх без винятку Ігор. Також у МОК нагадали, що 1936 року змагалися 4,5 тисячі атлетів із 49 країн. Зокрема, згадали про легендарного афроамериканця Джессі Оуенса, чиї чотири золоті медалі розвіяли нацистський міф про «вищість арійської раси».

У Комітеті додали, що детальний історичний контекст Ігор 1936 року представлений в Олімпійському музеї в Лозанні.