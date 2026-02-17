Студенти вимагають компенсації від 36 університетів Британїі за навчання під час пандемії

Понад 170 тисяч теперішніх і колишніх студентів розпочали юридичний процес проти 36 університетів Великої Британії. Позивачі стверджують, що не отримали освітніх послуг у повному обсязі, за який вони сплатили кошти в період пандемії COVID-19. пише BBC.

Ця хвиля позовів стала можливою після врегулювання спору між Університетським коледжем Лондона (UCL) та організацією Student Group Claim, яка тепер представляє інтереси тисяч інших випускників.

Юридичні листи з попередженням про намір стягнути збитки вже надіслані до 36 установ. До переліку потрапили провідні заклади країни, зокрема Лондонська школа економіки (LSE), Імперський коледж Лондона, Кінгс-коледж, а також університети Брістоля, Бірмінгема, Лідса, Ліверпуля, Ноттінгема, Шеффілда та Ньюкасла.

Головним аргументом позовів є порушення закону про захист прав споживачів. Студенти вказують на суттєву різницю в якості та вартості між очним навчанням та онлайн-курсами. Основні скарги стосуються обмеженого доступу до кампусів, бібліотек і майстерень, що стало критичним для практичних спеціальностей. Крім того, на якість освіти негативно вплинули не лише пандемійні обмеження, а й тривалі страйки викладачів.

Юристи наголошують: згідно з англійським правом, якщо клієнт платить за послугу певного рівня, а отримує нижчий — він має право на відшкодування. Організація Student Group Claim стверджує, що цей принцип переважає над будь-якими пунктами в контрактах університетів, які намагаються зняти з себе відповідальність за форс-мажорні обставини.

Організація Universities UK, яка представляє понад 140 закладів освіти, назвала пандемію «безпрецедентним викликом». Речник організації зазначив, що під час локдаунів університети не мали права проводити очні заняття, тому були змушені швидко адаптуватися, щоб дозволити студентам завершити навчання.

Претензії стосуються академічних років 2019—2020, 2020—2021 та 2021—2022. Кінцевий термін для подання заявок на компенсацію, пов'язану з пандемією, спливає у вересні 2026 року.