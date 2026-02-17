«Гімн життю»: мемуари Жизель Пеліко про судовий процес щодо сексуального насильства вийшли 22 мовами

17 лютого у світовий продаж надійшла книга Жизель Пеліко «Гімн життю» (A Hymn to Life). Це перша детальна сповідь жінки, яка стала символом боротьби проти сексуального насильства після резонансного судового процесу у Франції. Мемуари, написані у співавторстві з журналісткою Жюдіт Перріньйон, вийшли одночасно 22 мовами, повідомляє Euronews.

73-річна Жизель Пеліко стала всесвітньо відомою торік, коли свідомо відмовилася від права на анонімність під час суду над своїм колишнім чоловіком Домініком Пеліко та ще 50 чоловіками. Протягом десяти років чоловік таємно давав їй сильні седативні препарати та організовував її зґвалтування сторонніми особами в їхньому власному домі.

У книзі авторка вперше описує момент, коли у 2020 році в поліцейській дільниці вона побачила фотографії нападів. Пеліко згадує, що спочатку не впізнала себе на знімках: «Ця жінка була схожа на ганчір’яну ляльку. Мій мозок просто відмовився це сприймати».

Зображення: Penguin Books

Мемуари детально відтворюють контраст між тим, що Жизель вважала щасливим сімейним життям, і жахливою реальністю, зафіксованою у матеріалах слідства.

«Дати завдавали болю. Я згадувала моменти “до” та “після” — мій день народження, Новий рік, який ми святкували вдвох... Я думала, це були щасливі миті», — пише авторка.

Значна частина книги присвячена судовому процесу 2024–2025 років. Пеліко пояснює, що обрала відкриті слухання, аби «усі жінки, які зазнали насильства, більше не відчували сорому». Вона зізнається: якби це сталося 20 роками раніше, вона могла б не наважитися на такий крок через страх осудливих поглядів, які «супроводжують жінку все життя».

Вихід книги став логічним завершенням юридичної боротьби. У грудні 2025 року Домінік Пеліко отримав максимальне покарання — 20 років ув'язнення. Решта 50 підсудних були засуджені до термінів від 3 до 15 років позбавлення волі.

Британське видавництво Penguin Books описує «Гімн життю» як «безкомпромісно чесну розповідь». Попри важку тему, Жизель Пеліко наголошує, що написала цю книгу не для того, щоб викликати жаль чи захоплення, а щоб повернути собі право володіти власною історією.