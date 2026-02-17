Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві відреставрують будинок ювеліра Брезгунова ХІХ століття

Ірина Маймур 17 лютого 2026
1370

23 лютого в Києві розпочнуть реставраційні роботи в будинку ювеліра Захара Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Роботи фінансуватимуть із міського бюджету в межах Міської цільової програми Департаменту на 2026 рік.

13 лютого в Департаменті відбулася перша робоча нарада з підрядниками щодо подальшої реалізації проєкту. Будівля перебуває в комунальній власності.

Житловий будинок звели у 1814–1815 роках у стилі класицизму. Спочатку це була дерев’яна одноповерхова споруда на кам’яному напівповерсі. У 1857–1860 роках її перебудували за проєктом, затвердженим міським архітектором М. Самоновим, відповідно до архітектурних традицій другої половини ХІХ століття. Уздовж Андріївського узвозу тоді з’явилася кам’яна прибудова з крамницями, яку згодом надбудували другим поверхом.

Будинок поєднував житлову та торговельну функції. На другому поверсі здавали в оренду чотирикімнатну квартиру, на першому працювали казенна винна та бакалійна крамниці. У прибудові діяли перукарня «Мішель» і ремісничі майстерні. Певний час тут працював художник Олександр Туркулевич.

Через поважний вік споруди, поєднання дерев’яних і кам’яних конструкцій та багатошаровість перебудов об’єкт потребує комплексної реставрації. У межах проєкту планують укріпити конструктивні елементи, відреставрувати історичні фасади, провести гідроізоляцію стін і замінити внутрішні мережі електропостачання.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА; Haidamac / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Ретро-сміття: на узбережжя Шотландії викинуло пластик 1960-х років із Канади Інспектори «Мішлен» розповіли про тренди у світовій гастрономії Українці дедалі частіше обирають фільтр замість американо — дослідження Мартін Скорсезе долучився до всесвіту «Зоряних війн» — режисер озвучив персонажа у «Мандалорець і Грогу»
«Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026 Кам’яні гантелі та вікторіанська тяга ногами: як змінювалися тренажерні зали протягом століть 17 лютого 2026 Із серйозним забралом: 10 графічних романів на дорослі теми 16 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 24 15 лютого 2026 Чому ми все рідше вступаємо в відносини з людьми та все частіше — зі штучним інтелектом? 14 лютого 2026 «Він співав мені серенаду та повіз на нудистський пляж»: подружжя, які понад 25 років разом, — про свій шлюб 14 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.