У Києві відреставрують будинок ювеліра Брезгунова ХІХ століття

23 лютого в Києві розпочнуть реставраційні роботи в будинку ювеліра Захара Брезгунова на Андріївському узвозі, 5/31.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Роботи фінансуватимуть із міського бюджету в межах Міської цільової програми Департаменту на 2026 рік.

13 лютого в Департаменті відбулася перша робоча нарада з підрядниками щодо подальшої реалізації проєкту. Будівля перебуває в комунальній власності.

Житловий будинок звели у 1814–1815 роках у стилі класицизму. Спочатку це була дерев’яна одноповерхова споруда на кам’яному напівповерсі. У 1857–1860 роках її перебудували за проєктом, затвердженим міським архітектором М. Самоновим, відповідно до архітектурних традицій другої половини ХІХ століття. Уздовж Андріївського узвозу тоді з’явилася кам’яна прибудова з крамницями, яку згодом надбудували другим поверхом.

Будинок поєднував житлову та торговельну функції. На другому поверсі здавали в оренду чотирикімнатну квартиру, на першому працювали казенна винна та бакалійна крамниці. У прибудові діяли перукарня «Мішель» і ремісничі майстерні. Певний час тут працював художник Олександр Туркулевич.

Через поважний вік споруди, поєднання дерев’яних і кам’яних конструкцій та багатошаровість перебудов об’єкт потребує комплексної реставрації. У межах проєкту планують укріпити конструктивні елементи, відреставрувати історичні фасади, провести гідроізоляцію стін і замінити внутрішні мережі електропостачання.