Іранську співачку засудили до 74 ударів батогом за концерт без хіджабу

Іранську співачку Парасту Ахмаді та вісьмох учасників її команди засудили до 74 ударів батогом через онлайн-концерт, під час якого вона виступила без хіджабу. Про рішення повідомили правозахисники та юристи, які ознайомилися із судовими документами, пише The Guardian.

Офіційна агенція судової влади Ірану поки не оприлюднила вирок.

Кримінальний суд провінції Кум також заборонив учасникам виступу протягом двох років виїздити з країни та займатися мистецькою діяльністю. Правозахисна організація Hengaw уточнює, що 74 удари призначили кожному з дев’ятьох.

У судових документах серед звинувачень названо порушення суспільної моралі через створення і поширення в інтернеті «непристойного та аморального контенту».

У грудні 2024 року 29-річна Ахмаді транслювала концерт на своєму YouTube-каналі. Без хіджабу вона виконала, зокрема, патріотичну пісню «Az Khoone Javanane Vatan» («З крові молоді Батьківщини»). Відео набрало мільйони переглядів.

Невдовзі після публікації запису артистку й кількох музикантів затримали, але згодом звільнили. Після цього влада відкрила кримінальну справу через поширення трансляції.

Правозахисний адвокат Моїн Хазаелі із центру Dadban заявив, що спів, виконання та поширення музичних творів жінками самі по собі не криміналізовані іранським законодавством. На його думку, такі дії не можна трактувати як поширення непристойного контенту.

Хазаелі також наголосив, що правозахисні організації розглядають удари батогом як форму катування та нелюдського поводження, яка суперечить міжнародним зобов’язанням щодо захисту людської гідності.

Директорка з адвокації Центру прав людини в Ірані Бахар Ґандехарі назвала справу ще одним свідченням того, що ситуація з правами людини в країні не змінилася. Інформації про те, чи набуло рішення чинності та чи оскаржуватиме його захист, поки немає.