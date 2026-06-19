Пошкодженому обстрілом костелу Святого Миколая в Києві потрібно понад 2 мільйони гривень на ремонт

Пошкоджений російським обстрілом костел Святого Миколая в Києві потребує термінової допомоги для проведення протиаварійних робіт. Про це повідомила парафія храму.

Унаслідок атаки вибухова хвиля вибила частину вікон будівлі. У громаді зазначають, що певний час утримувалися від публічних прохань про підтримку, адже під час обстрілу постраждали й інші важливі пам’ятки столиці, зокрема Києво-Печерська лавра. Водночас масштаби пошкоджень костелу змусили звернутися по допомогу.

Фото: Римсько-католицька парафія Св. Миколая в Києві / Facebook

Найближчим часом необхідно провести термінові роботи із закриття та стабілізації пошкоджених вікон. На це потрібно близько 133 тисячі гривень. Кошти планують витратити на монтажну піну, силіконовий герметик та оренду автовишки для висотних робіт.

Фото: Римсько-католицька парафія Св. Миколая в Києві / Facebook

Окремим етапом стане тимчасовий захист будівлі від погодних умов. Для закриття віконних прорізів поліетиленовою плівкою необхідно ще приблизно 2,07 мільйона гривень.

У парафії наголошують, що ці роботи потрібні для запобігання подальшому руйнуванню храму до початку повноцінного відновлення.

Костел Святого Миколая є однією з найвідоміших неоготичних пам’яток Києва та пам’яткою архітектури національного значення.