Швеція пропонує пожити на приватному острові: головна умова — не бути мільярдером

Туристичне відомство Visit Sweden запустило незвичну кампанію під назвою «Твій шведський острів», у межах якої чотири приватні острови передадуть у тимчасове користування мандрівникам.

Швеція має найбільшу кількість островів у світі — понад 267 тисяч — і через цей проєкт прагне популяризувати власне бачення розкоші: не як фінансове багатство, а як свободу, тишу й відповідальність перед природою. Саме тому участь у конкурсі заборонена для мільярдерів.

Переможці не отримають острови у довічну власність, проте стануть їхніми офіційними «охоронцями» на один рік. Цей статус, підкріплений спеціальним дипломом, дає право розбивати табори, плавати й запрошувати друзів за умови дбайливого ставлення до довкілля. Водночас через шведське «Право загального доступу» острови залишатимуться відкритими для інших відвідувачів, які захочуть пройти повз або завітати на територію.

Для розіграшу обрано чотири локації: Медбодан, Сторбергет, Тювхольмен і Марстен. Приз покриває переліт до Швеції для двох осіб, проте шлях безпосередньо до самих островів переможці мають організувати самостійно.

Взяти участь у відборі можуть мандрівники з усього світу віком від 18 років. Охочим необхідно до 17 квітня 2026 року подати відео тривалістю до однієї хвилини з поясненням, чому саме вони заслуговують на такий приз. Шанси на перемогу можна збільшити, поширивши ролик у соцмережах із хештегом #YourSwedishIsland. Журі обере найкреативніші заявки та оголосить імена нових «охоронців» у травні цього року.