Американці вважають, що Bad Bunny краще представляє США, ніж Трамп — опитування

Артем Черничко 18 лютого 2026
Більшість американців вважають пуерториканську зірку та тріумфатора «Греммі» Bad Bunny кращим уособленням сучасної Америки, ніж Дональда Трампа. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного Yahoo! та YouGov. Це сталося на тлі критики президента США виступу співака на Super Bowl — першого в історії шоу, виконаного виключно іспанською мовою.

Згідно з опитуванням серед 1704 дорослих респондентів, 42% вважають кращим представником країни Bad Bunny, тоді як Дональда Трампа обрали 39% опитаних.

Дослідження виявило значний етнічний розрив у симпатіях: музиканта підтримали 61% чорношкірих американців та 46% латиноамериканців. Дональд Трамп зберіг перевагу лише серед білого населення — 48% проти 37% у співака.

Попри те, що Трамп назвав виступ артиста «образою величі Америки», 60% респондентів схвалили фінал шоу, де артист наголосив, що «любов потужніша за ненависть». Питання іспанської мови також не стало проблемою для більшості: лише 11% висловилися проти такого формату.

Наразі шоу Bad Bunny офіційно посідає четверте місце за популярністю в історії Super Bowl із аудиторією у 128,2 мільйона глядачів.

