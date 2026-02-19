Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 19 лютого 2026
У Києві петиція про стабільну роботу дитсадків під час знеструмлень набрала голоси

Петиція на сайті Київради з вимогою забезпечити безперебійну роботу дитячих садків під час відключень електроенергії набрала 6 тисяч підписів. Тепер міська влада має дати офіційну відповідь.

У зверненні йдеться, що у багатьох дитсадках опалення та харчоблоки напряму залежать від електроенергії. Без неї заклади не можуть підтримувати належний тепловий режим та повноцінно готувати їжу, що унеможливлює створення безпечних і комфортних умов для дітей. Попри це, адміністрації змушені продовжувати прийом дітей та організовувати освітній процес в умовах обмежених ресурсів.

«Відсутність системних технічних рішень з боку міської влади призводить до хаотичних обмежень у роботі закладів, що створює соціальну напругу, позбавляє батьків можливості стабільно працювати та негативно впливає на функціонування міста в цілому», — наголошує авторка петиції.

У петиції дві вимоги:

  1. Забезпечити дитсадки автономними джерелами електроживлення для підтримки роботи систем опалення та харчоблоків.
  2. Впровадити єдині стандарти функціонування закладів під час відключень, щоб не допускати масових обмежень у роботі.

Водночас у КМДА заявили про «освітню міграцію» після обстрілів інфраструктури: щоб зберегти очне навчання, заклади тимчасово об'єднують, переводячи дітей із холодних приміщень до сусідніх шкіл та садочків із теплом.

