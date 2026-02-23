Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 23 лютого 2026
Київський суд повернув територіальній громаді флігель садиби Терещенка

У Києві припинено право приватної власності на приміщення флігеля садиби мецената Іван Терещенко — пам’ятки архітектури ХІХ століття. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Садиба, зведена наприкінці XIX століття, є цілісним архітектурним ансамблем у стилі венеціанської готики. В особняку мешкав цукропромисловець, меценат і колекціонер Іван Терещенко.

За даними прокуратури, у 2006–2008 роках, попри законодавчу заборону на відчуження пам’яток, об’єкт зареєстрували у приватну власність. Водночас власник не вживав заходів для реставрації та збереження будівлі.

У 2023 році Велика палата Верховного Суду за позовом столичної прокуратури повернула з приватної власності основний маєток садиби Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34, площею понад тисячу квадратних метрів.

Згодом прокуратура подала ще один позов — про скасування державної реєстрації права власності товариства на нежитлові приміщення у флігелі та їх повернення територіальній громаді міста. Рішенням Господарського суду міста Києва, яке залишив без змін Північний апеляційний господарський суд, позов задоволено.

Фото: Oleksandr Malyon / Wikimedia Commons
