В Україні створили застосунок PetCare Family для догляду за домашніми тваринами

Ірина Маймур 24 лютого 2026
Українські розробники створили застосунок PetCare Family, який допомагає систематизувати догляд за домашніми тваринами. Додаток дає змогу відстежувати історію здоров’я улюбленця, контролювати норму корму й графік прогулянок.

«Ми створили PetCare Family не тому, що хотіли “ще один додаток”, а тому, що самі заплуталися в графіках своїх вихованців», — зазначають автори.

За їхніми словами, застосунок покликаний упоратися з хаосом і зробити догляд за твариною зрозумілим для всієї родини.

Серед ключових функцій — синхронізація між членами сім’ї. Користувач може створити профіль улюбленця та надіслати спеціальний код близьким, щоб усі бачили активність у реальному часі. Наприклад, якщо дитина вивела собаку на прогулянку, інші отримають сповіщення та зможуть залишити коментар.

У застосунку передбачений «розумний» розрахунок корму: система показує, чи виконана денна норма та коли закінчиться упаковка. Також доступний щоденник харчування з можливістю фіксувати кожне годування.

Окремий розділ — «медична картка» улюбленця. До неї можна внести дані про щеплення, обробки від паразитів і візити до ветеринара. Додаток надсилатиме нагадування про щомісячні препарати або щорічні огляди.

Наразі PetCare Family проходить перевірку перед публікацією в Google Play та App Store і поки що недоступний для завантаження.

