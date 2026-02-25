Міст Патона в Києві аварійний і потребує невідкладного ремонту — науковці

Технічний стан мосту імені Є.О. Патона в Києві потребує невідкладних рішень. Про це заявив академік НАН України, перший віцепрезидент Академії Вячеслав Богданов в інтерв’ю «Віснику НАН України».

За даними Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського та Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, у країні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів. Значна частина з них працює з перевантаженням. Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки. Єдиної системи технічного нагляду фактично немає.

У Києві ситуація залишається складною. За результатами обстежень, Дарницький міст є працездатним, Північний і Південний — обмежено працездатними. Міст Метро та міст імені Патона визнані непрацездатними (аварійними). Статус аварійного міст Патона має з 2017 року.

Найбільше занепокоєння фахівців викликає стан його конструкцій. Під час останніх обстежень зафіксували критичні корозійні пошкодження тримальних елементів — головних і поперечних балок, а також тріщини в з’єднаннях поясів і стінок головних балок. Метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, майже повністю прокородував. Головні балки — їх чотири — поки залишаються у відносно стабільному стані. Ймовірно, саме це дозволяє мосту пропускати транспорт, хоча й з обмеженнями.

За оцінкою науковців, залишковий ресурс споруди дорівнює нулю, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Ще у 2018 році КМДА визначила «Київавтодор» замовником робіт. Однак тендери на проєктування тричі скасовували у 2020 та 2021 роках. Поки міст Метро вже ремонтують, міст Патона залишається без капітального оновлення.

Міст Патона — ключова транспортна артерія між берегами Дніпра. Це перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда та об’єкт історичної спадщини, визнаний видатною зварною конструкцією ХХ століття.

На початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту. Науковці НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона та Український інститут сталевих конструкцій заявили про готовність надати експертну підтримку.

На думку фахівців, питання відновлення мосту потребує системного державного рішення.