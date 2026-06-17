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Кейт Бланшетт викладатиме сучасне театральне мистецтво в Оксфордському університеті

Ірина Маймур 17 червня 2026
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Австралійську акторку і продюсерку Кейт Бланшетт призначили запрошеною професоркою сучасного театру імені Кемерона Макінтоша в Оксфордському університеті на 2026/2027 навчальний рік. Про це повідомив університет.

Протягом року Бланшетт долучатиметься до лекцій, публічних розмов і зустрічей зі студентами та ширшою університетською спільнотою. Йдеться про тимчасове професурування на запрошення, а не про постійну викладацьку посаду.

Програма діє при коледжі Святої Катерини. Її заснували 1990 року завдяки пожертві британського театрального продюсера Кемерона Макінтоша, щоб залучати відомих представників театру, кіно й перформативного мистецтва до діалогу зі студентами й науковцями.

Раніше цю посаду обіймали, зокрема, драматург Артур Міллер, композитор Стівен Сондгайм, актор Ієн Маккеллен, режисерка Дебора Ворнер і письменник та актор Стівен Фрай.

Бланшетт назвала призначення можливістю вести «прямий і змістовний творчий діалог із наступним поколінням мислителів і практиків». Докладну програму її роботи в університеті наразі не оприлюднили.

Окрім кінокар’єри, Бланшетт має значний театральний та управлінський досвід. У 2008–2013 роках Кейт Бланшетт разом із драматургом і режисером Ендрю Аптоном керувала Сіднейською театральною компанією. Вони відповідали за її творчу програму, нові постановки, міжнародні проєкти та екологічні ініціативи.

На сцені Бланшетт працювала в постановках Лів Ульманн, Бенедикта Ендрюса, Кеті Мітчелл і Томаса Остермаєра. За кіноролі вона отримала два «Оскари», чотири премії BAFTA та чотири «Золоті глобуси». Серед найвідоміших стрічок за участю акторки — «Єлизавета», «Авіатор», «Жасмин», «Тар» і трилогія «Володар перснів».

Фото: CaseyJNewell / Wikimedia Commons
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