Емманюель Макрон призначив нового директора Лувру

Франція призначила нового керівника Лувру після гучного ювелірного пограбування, у наслідок якого колишня директорка подала у відставку. Емманюель Макрон доручив очолити найвідвідуваніший музей світу Крістофу Лерибо — нинішньому директорові Версальського палацу, пише The Guardian.

У жовтні з Лувру під час пограбування винесли коштовності наполеонівської епохи на приблизно $102 мільйони. Прикраси досі не знайдені, а інцидент оголив серйозні прогалини в безпеці.

Le Louvre change de tête: au lendemain de la démission de Laurence des Cars, Christophe Leribault, président du château de Versailles, est nommé mercredi à la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. pic.twitter.com/wwxr893RgE — Agence France-Presse (@afpfr) February 25, 2026

У Міністерстві культури заявили, що головним завданням нового директора стане посилення захисту будівлі, колекцій і відвідувачів, а також відновлення довіри й проведення необхідних змін.

62-річний Лерибо — історик мистецтва, фахівець із XVIII століття. Раніше він очолював Музей Орсе та Музей Оранжері в Парижі, а з 2024 року керував Версалем. У 2006–2012 роках працював заступником директора департаменту графічного мистецтва Лувру.