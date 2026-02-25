Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 25 лютого 2026
Емманюель Макрон призначив нового директора Лувру

Франція призначила нового керівника Лувру після гучного ювелірного пограбування, у наслідок якого колишня директорка подала у відставку. Емманюель Макрон доручив очолити найвідвідуваніший музей світу Крістофу Лерибо — нинішньому директорові Версальського палацу, пише The Guardian.

У жовтні з Лувру під час пограбування винесли коштовності наполеонівської епохи на приблизно $102 мільйони. Прикраси досі не знайдені, а інцидент оголив серйозні прогалини в безпеці.

У Міністерстві культури заявили, що головним завданням нового директора стане посилення захисту будівлі, колекцій і відвідувачів, а також відновлення довіри й проведення необхідних змін.

62-річний Лерибо — історик мистецтва, фахівець із XVIII століття. Раніше він очолював Музей Орсе та Музей Оранжері в Парижі, а з 2024 року керував Версалем. У 2006–2012 роках працював заступником директора департаменту графічного мистецтва Лувру.

Фото: DAT VO / Unsplash
