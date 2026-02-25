Директорка Лувру подала у відставку після крадіжки коштовностей на €88 мільйонів

Директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після минулорічного «пограбування століття», під час якого з музею вкрали королівські коштовності на €88 мільйонів (близько $100 мільйонів).

Про це повідомляє CNN із посиланням на Єлисейський палац.

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв її відставку та назвав це рішення «актом відповідальності в момент, коли найбільший музей у світі потребує стабільності та нового сильного імпульсу».

Після пограбування де Кар уже пропонувала свою відставку міністерці культури Рашиді Даті, однак тоді її не прийняли. Раніше вона визнавала, що технічна інфраструктура для моніторингу найцінніших експонатів музею є «абсолютно застарілою, а подекуди й відсутньою», і називала це «жахливим фактом» для найбільшого музею світу.

Єлисейський палац також повідомив, що Макрон подякував де Кар за роботу впродовж останніх років і доручив їй нову місію в межах французького головування у G7. Йдеться про розвиток співпраці між провідними музеями країн-учасниць.

Перед пограбуванням у Луврі вже фіксували проблеми: торік працівники музею страйкували, скаржачись на надмірну кількість відвідувачів, нестачу персоналу й умови праці. Лоранс де Кар очолила Лувр у вересні 2021 року, ставши першою жінкою-директоркою музею за його 230-річну історію.

Пограбування сталося 19 жовтня 2025 року. Зловмисники проникли до музею з південного боку будівлі вздовж Сени, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком.

Грабіжники викрали дев’ять предметів із колекції Наполеона та французьких монархів. Згодом поблизу Лувру знайшли одну з викрадених прикрас: під час втечі зловмисник загубив корону імператриці Євгенії.