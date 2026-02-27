Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Трагічна історія Жизель Пеліко стане серіалом — головну роль пророкують Меріл Стріп

Артем Черничко 27 лютого 2026
443

Історія француженки Жизель Пеліко, яка стала світовим символом боротьби з сексуальним насильством, буде екранізована в США. Головну роль у майбутньому серіалі пророкують Меріл Стріп. Участь кінозірки такого рівня підкреслює світовий резонанс справи «ґвалтівників із Мазана», пише Le Figaro.

73-річна Жизель Пеліко стала всесвітньо відомою торік, коли свідомо відмовилася від права на анонімність під час суду над своїм колишнім чоловіком та ще 50 чоловіками. Протягом десяти років чоловік таємно давав їй сильні седативні препарати та організовував її зґвалтування у власному домі сторонніми особами.

Наразі Жизель Пеліко перебуває у світовому медіатурне на підтримку своєї книги «Гімн життю». Мемуари, що вийшли 17 лютого, миттєво стали бестселером у Франції: лише за перший тиждень було продано близько 63 тисяч примірників. Через ажіотаж видавництво Flammarion вже двічі замовляло додаткові тиражі.

Інтерес до особистості Пеліко за межами Франції продовжує зростати. 23 лютого в Лондоні її прийняла королева Камілла. Очікується, що під час наступного етапу турне в Північній Америці активістка зможе особисто зустрітися з Меріл Стріп для обговорення майбутньої екранізації.

Хоча офіційних деталей щодо режисера чи дати виходу серіалу поки немає, успіх книги гарантує проєкту колосальну увагу. Угода про екранізацію стане логічним продовженням місії Пеліко — привернути увагу до проблеми прихованого насильства та змінити ставлення суспільства до постраждалих.

Мітки
Новини
Читайте також
На Сицилії рятувальники витягли 400 рідкісних книг із бібліотеки, що зависла над прірвою Оззі Осборн посмертно отримає премію Brit Awards за життєві досягнення На iPhone та iPad дозволили зберігати секретну інформацію НАТО «Мій язик втомився»: Джим Керрі виступив французькою мовою на премії «Сезар»
Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.