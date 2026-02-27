Трагічна історія Жизель Пеліко стане серіалом — головну роль пророкують Меріл Стріп

Історія француженки Жизель Пеліко, яка стала світовим символом боротьби з сексуальним насильством, буде екранізована в США. Головну роль у майбутньому серіалі пророкують Меріл Стріп. Участь кінозірки такого рівня підкреслює світовий резонанс справи «ґвалтівників із Мазана», пише Le Figaro.

Les révélations de @RachelBinhas sur l'adaptation de l'histoire de Gisèle Pelicot avec Meryl Streep https://t.co/TDJuaK02j7 pic.twitter.com/QJFuGk1CoF — Marianne (@MarianneleMag) February 26, 2026

73-річна Жизель Пеліко стала всесвітньо відомою торік, коли свідомо відмовилася від права на анонімність під час суду над своїм колишнім чоловіком та ще 50 чоловіками. Протягом десяти років чоловік таємно давав їй сильні седативні препарати та організовував її зґвалтування у власному домі сторонніми особами.

Наразі Жизель Пеліко перебуває у світовому медіатурне на підтримку своєї книги «Гімн життю». Мемуари, що вийшли 17 лютого, миттєво стали бестселером у Франції: лише за перший тиждень було продано близько 63 тисяч примірників. Через ажіотаж видавництво Flammarion вже двічі замовляло додаткові тиражі.

Інтерес до особистості Пеліко за межами Франції продовжує зростати. 23 лютого в Лондоні її прийняла королева Камілла. Очікується, що під час наступного етапу турне в Північній Америці активістка зможе особисто зустрітися з Меріл Стріп для обговорення майбутньої екранізації.

Хоча офіційних деталей щодо режисера чи дати виходу серіалу поки немає, успіх книги гарантує проєкту колосальну увагу. Угода про екранізацію стане логічним продовженням місії Пеліко — привернути увагу до проблеми прихованого насильства та змінити ставлення суспільства до постраждалих.