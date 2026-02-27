Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Хав'єр Бардем, Кріс Еванс та Демі Мур: хто оголошуватиме переможців на «Оскарі»

Іван Назаренко 27 лютого 2026
Актори Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Чейз Інфініті, Демі Мур, Кумейл Нанджіані та Мая Рудольф оголошуватимуть переможців 98-ї церемонії премії «Оскар». Про це повідомила Академія кінематографічних мистецтв і наук у своєму Instagram.

98-ма церемонія «Оскара» запланована на 15 березня 2026 року. Головним ведучим стане Конан О’Браєн.

Раніше стало відомо, що до числа ведучих церемонії приєднаються й лауреати премії 2025 року: Едрієн Броуді, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі «Бруталіст», Майкі Медісон — переможниця в категорії «Найкраща акторка» за стрічку «Анора», Кіран Калкін — лауреат за роль другого плану у фільмі «Справжній біль», а також Зої Салдана, яка здобула статуетку за роль другого плану у стрічці «Емілія Перес».

Цьогоріч організатори вирішили суттєво скоротити кількість живих музичних виступів через обмеження тривалості телетрансляції. Пролунають лише дві з п’яти номінованих пісень — Golden з анімаційного фільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» та I Lied to You зі стрічки «Грішники».

Фото: Timothy A. Gonsalves / Wikimedia Commons
