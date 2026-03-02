КМДА спростувала «нові правила» проїзду мостом Патона

Київська міська державна адміністрація спростувала інформацію про зміну правил проїзду мостом ім. Є. О. Патона, яка активно поширюється у соціальних мережах у вигляді інфографіки. У КМДА наголошують, що не готували та не оприлюднювали подібних матеріалів, а поширена інформація є фейком.

Міська влада закликає киян користуватися лише офіційними джерелами та нагадує, що наразі міст Патона експлуатується в умовах уже встановлених обмежень. Зокрема, на споруді повністю заборонений рух вантажного транспорту, а крайні смуги проїжджої частини перекриті наливними бар’єрами. Фахівці КП «Київавтошляхміст» продовжують цілодобовий моніторинг стану несних конструкцій мосту.

Минулого тижня голова Деснянської РДА Максим Бахматов опублікував від імені КМДА «неформальні» рекомендації для водіїв, що перетинають аварійну переправу. У цій інфографіці водіям радили під час руху мостом тримати двері автомобіля розблокованими, відстебнути паски безпеки, відчинити вікна та тримати телефон під рукою на випадок надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше академік НАН України В’ячеслав Богданов заявив, що технічний стан мосту імені Патона в Києві потребує невідкладних рішень.