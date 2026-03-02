Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Софора з Одещини змагається за звання «Європейського дерева року»

Артем Черничко 02 березня 2026
Софора з Одещини змагається за звання «Європейського дерева року»

Софора японська, що росте у Приморському парку міста Чорноморська на Одещині, потрапила до фіналу конкурсу «Європейське дерево 2026 року». Голосування вже завершилося, а переможців оголосять на церемонії в Брюсселі 24 березня.

Ця 60-річна рослина стала символом стійкості для місцевої громади: на її честь у місті вже ініціювали висадку ще 99 молодих софор, щоби продовжити історію цього виду в нових парках.

«Софора японська, жива легенда Чорноморська, є символом стійкості та життєвої сили. Вона не просто дарує кисень — вона дарує відчуття дому, стабільності та зв’язку між поколіннями. Кожен листок на цьому дереві — це спогад, часточка історії міста, що живе в серці громади», — йдеться в описі дерева.

Мета конкурсу — віднайти дерева не просто за віком чи красою, а за їхньою унікальною історією та глибоким зв’язком із громадою.

Цього року за звання головного дерева Європи разом із українською софорою змагаються унікальні дерева з 11 країн: стародавнє гінкго з Франції, ясен з Великої Британії та кедр із Португалії. Також у списку фіналістів представлені дуби з Хорватії, Чехії та Литви, гігантська секвоя з Нідерландів, жертовна липа з Латвії, стара дика яблуня зі Словаччини, «Дерево спогадів» з Угорщини та «Криве дерево» з Польщі.

Фото: Андрій Старов / European Tree of the Year
