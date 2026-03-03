Apple випустила iPhone 17e — бюджетну версію свого флагмана

Компанія Apple презентувала iPhone 17e — нове доповнення до лінійки iPhone 17, що поєднує ключові елементи флагманів із доступнішою ціною в $599. Пристрій отримав серйозне технічне оновлення, орієнтоване на роботу з нейромережами та високу продуктивність.

Смартфон працює на найновішому чипі A19, який розробили спеціально для складних завдань. Його потужності з запасом вистачає для ігор консольного рівня та безперебійної роботи штучного інтелекту Apple Intelligence.

Apple також інтегрувала новий стільниковий модем C1X, який забезпечує вдвічі більшу швидкість передачі даних порівняно з попередніми моделями, значно покращуючи при цьому енергоефективність.

iPhone 17e отримав легкий алюмінієвий корпус, захищений від води та пилу, та яскравий 6,1-дюймовий дисплей із новим склом Ceramic Shield 2, яке майже не відблискує та стійкіший до подряпин. Також у смартфоні з’явилася зручна кнопка Action для швидких команд, Face ID для безпеки та сучасний порт USB-C.

Основна камера на 48 Мп працює як подвійна: завдяки високій чіткості вона дозволяє наближати зображення у два рази без втрати якості, як справжній оптичний зум. Камера підтримує зйомку відео у форматі 4K Dolby Vision.

Замовлення на iPhone 17e стартують уже 4 березня, у вільний продаж новинка надійде 11 березня.