«Грішники» та «Студія» стали тріумфаторами Actor Awards 2026

Увечері 1 березня у США оголосили переможців премії Actor Awards 2026. Головний приз за найкращий акторський ансамбль у кіно здобула драма про вампірів «Грішники». Виконавець головної ролі Майкл Б. Джордан став найкращим актором року, пише Variety.

Режисер «Грішників» Раян Куглер досяг рекорду, ставши першим постановником, чиї два фільми отримували головну нагороду премії (він уже перемагав із «Чорною Пантерою» 2018 року). Наразі «Грішники» мають рекордні 16 номінацій на «Оскар» і змагаються зі стрічкою «Одна битва за іншою», яка раніше зібрала головні призи гільдій режисерів і продюсерів.

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Джессі Баклі за роботу у фільмі «Гамнет», тоді як призи за ролі другого плану дісталися Шону Пенну («Одна битва за іншою») та Емі Медіган («Зброя»).

У категорії серіалів лідером стала сатира на голлівудських босів «Студія», що виборола три нагороди. Сет Роґен отримав приз за найкращу комедійну роль, а його колегу Кетрін О’Гару, яка померла нещодавно, відзначили посмертно.

Медична драма «Пітт» отримала дві статуетки, зокрема за найкращий ансамбль у драматичному серіалі. Ноа Вайлі отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у драмі.

Головною несподіванкою вечора стала перемога Кері Расселл («Дипломатка»), яка обійшла фаворитку Рей Сігорн («Плюрибус») у категорії найкращої драматичної акторки.

Легенда «Зоряних війн» та «Індіани Джонса» Гаррісон Форд отримав нагороду за внесок у кінематограф. «Багато хто тут зібрався, бо номінований за свою неймовірну роботу, а я тут — щоб отримати приз за те, що я все ще живий», — зазначив 83-річний актор.

Результати Actor Awards традиційно вважаються ключовим прогнозом перед «Оскаром», церемонія якого відбудеться вже 15 березня.