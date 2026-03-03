У Львові відкрили виставку про Маріуполь із детальним макетом міста до окупації

У львівському Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» презентували масштабний міждисциплінарний проєкт, присвячений історії та архітектурній спадщині Маріуполя. Центральним елементом експозиції став детальний макет міста станом на 2022 рік, над розробкою якого протягом 4 років працювали місцеві архітектори, урбаністи та студенти.

Фінальна версія моделі відтворює всю площу міста (244 км²) у масштабі 1:4000. Макет розміром 5,5 на 4,5 метра (загальна площа 24,75 м²) складається з 364 окремих сегментів. Конструкція охоплює всю територію Маріуполя: від портової інфраструктури та житлових районів до заводу «Азовсталь» і мечеті Сулеймана та Роксолани.

Експозиція доповнена технологією відеомапінгу, яка транслює на поверхню макета розвиток міста в часі — від перших поселень до новітньої історії. Автори проєкту ставили за мету показати Маріуполь не лише як окуповану точку на карті, а як багатошаровий світ із власною архітектурою та полінаціональною структурою, де колишні мешканці можуть знайти на моделі свій дім.

Навколо центрального макета розгорнуто дослідницький шар із використанням архівних карт, документів і фотографій різних років. Технологічний блок від команди SKEIRON пропонує AR/VR-рішення: гіпсову модель Маріупольського драмтеатру з доповненою реальністю, інтерактивний 3D-тур будівлею до її руйнації, а також VR-досвід про маріупольські мозаїки.

Мистецьку складову виставки формують мозаїки Ганни Круть, живопис Василя Коренчука та Анни Скицької, а також скульптура Данила Турія. Крім того, частиною експозиції стали відеоматеріали проєкту «Реальна історія», що досліджують історичні міфи, використані для виправдання війни проти України.

Виставка «МУІ — Маріуполь Українська Ідентичність» триватиме до 22 березня за адресою: вул. Підвальна, 4. Експозиція відкрита щодня, крім понеділка, з 12:00 до 20:00.