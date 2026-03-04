Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ельміра Еттінгер 04 березня 2026
В Україні вийде зін про монументальні твори Північно-Броварського масиву Києва

У березні вийде друком зін «У чому полягала суть експерименту», присвячений дослідженню та збереженню монументальної спадщини Північно-Броварського масиву Києва. Про це повідомила БЖ мисткиня Анастасія Лелюк. Зіном називають самовидання у вигляді невеликої ілюстрованої книжки.

Масив будувався у 1965—1975 роках як експериментальний. Його житлові та громадські будівлі прикрасили мозаїками Федора Тетянича, Олександра Довженка й Миколи Стороженка. Окрім цього, під’їзди будинків оздобили керамікою «Софійської гончарні», також відомої як київська майстерня художньої кераміки Ніни Федорової.

Ці роботи будуть зібрані в зіні, а кошти з продажу підуть на самоорганізовані толоки з реставрації та збереження монументальних творів Північно-Броварського масиву, до яких зможуть долучитися всі охочі.

Зін створили мисткиня Анастасія Лелюк та фотографиня Олеся Саєнко завдяки ініціативі «KEY WORK: Мистецькі гранти» RIBBON International у партнерстві з Jam Factory Art Center.

Усі фото: Анастасія Лелюк
