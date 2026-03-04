У Британії випустили колекцію монет на честь 30-річчя Spice Girls

Королівський монетний двір Великої Британії (Royal Mint) анонсував вихід спеціальної колекції монет, присвяченої 30-річчю культового попгурту Spice Girls. Випуск приурочений до ювілею дебютного синглу Wannabe та альбому Spice, що побачили світ у 1996 році.

Spice Girls стали першим жіночим колективом, який увійшов до серії «Легенди музики», зазначає BBC. Раніше цієї честі удостоювалися такі артисти, як Фредді Мерк'юрі, Девід Бові, Елтон Джон та Пол Маккартні.

Над оформленням монет працювала художниця Фіон Різ. На реверсі зображені силуети всіх п'яти учасниць гурту — Вікторії Бекхем, Мелані Чісголм, Емми Бантон, Джері Галлівелл та Мелані Браун — разом із їхніми автографами.

Особливістю колекції є те, що для кольорових версій монет розробили п'ять різних варіантів пакування, кожен з яких присвячений окремій учасниці гурту. Тираж кожної такої серії обмежений 15 тисячами примірників по всьому світу.

Продажі колекції стартують цього тижня. Ціновий діапазон розрахований на різні сегменти колекціонерів: найдешевший варіант (номіналом £5) коштуватиме £18,50, а найдорожчий — золота монета номіналом £200 — оцінили в £10 535.

У своїй офіційній заяві учасниці гурту назвали цей крок великою честю та «моментом торжества дівочої сили». Представники Королівського монетного двору підкреслили, що Spice Girls не просто домінували в чартах 90-х, а стали культурним феноменом, який визначив цілу епоху.