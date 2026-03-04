Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У центрі Лондона відкриють флагманський магазин «Гаррі Поттера»

Артем Черничко 04 березня 2026
517
У центрі Лондона відкриють флагманський магазин «Гаррі Поттера»

Кіностудія Warner Bros. анонсувала відкриття масштабного флагманського магазину Harry Potter на Оксфорд-стріт у Лондоні. Двоповерховий простір площею понад 1950 м² планують запустити вже цієї осені, пише The Guardian.

Магазин працюватиме за принципом «інтерактивного ритейлу». Окрім торгових залів, там облаштують декорації впізнаваних локацій із франшизи та спеціальні зони для фотосесій.

Новий простір розміститься на розі Оксфорд-стріт і Тоттенгем-Корт-роуд. Локація обрана стратегічно: неподалік розташований театр, де тривають покази вистави «Гаррі Поттер і прокляте дитя».

Відкриття офіційного магазину такого масштабу має на меті впорядкувати ринок сувенірної продукції на Оксфорд-стріт, де наразі працює чимало неофіційних торгових точок.

Лондонський флагман стане частиною глобальної мережі великих концепт-сторів Warner Bros., які вже успішно діють у Нью-Йорку, Чикаго та Токіо. Наразі в британській столиці функціонує лише невеликий тематичний магазин на вокзалі Кінгс-Крос.

Зображення: harrypotter.com
Мітки
Новини
Читайте також
Венеційська бієнале офіційно підтвердила участь Росії у виставці 2026 року Netflix готує зіркову «Гру в кальмара»: серед учасників шоу — Мел Бі та Трістан Томпсон Барабанщик The Beatles Рінго Старр анонсував свій новий альбом На фестивалі Hellfest у Франції встановлять шестиметрову статую Оззі Осборна
Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.