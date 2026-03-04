У центрі Лондона відкриють флагманський магазин «Гаррі Поттера»

Кіностудія Warner Bros. анонсувала відкриття масштабного флагманського магазину Harry Potter на Оксфорд-стріт у Лондоні. Двоповерховий простір площею понад 1950 м² планують запустити вже цієї осені, пише The Guardian.

Магазин працюватиме за принципом «інтерактивного ритейлу». Окрім торгових залів, там облаштують декорації впізнаваних локацій із франшизи та спеціальні зони для фотосесій.

Новий простір розміститься на розі Оксфорд-стріт і Тоттенгем-Корт-роуд. Локація обрана стратегічно: неподалік розташований театр, де тривають покази вистави «Гаррі Поттер і прокляте дитя».

Відкриття офіційного магазину такого масштабу має на меті впорядкувати ринок сувенірної продукції на Оксфорд-стріт, де наразі працює чимало неофіційних торгових точок.

Лондонський флагман стане частиною глобальної мережі великих концепт-сторів Warner Bros., які вже успішно діють у Нью-Йорку, Чикаго та Токіо. Наразі в британській столиці функціонує лише невеликий тематичний магазин на вокзалі Кінгс-Крос.