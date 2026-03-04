Netflix готує зіркову «Гру в кальмара»: серед учасників шоу — Мел Бі та Трістан Томпсон

Стримінговий сервіс Netflix розширює всесвіт свого найпопулярнішого серіалу новим форматом реаліті-шоу під назвою «Гра в кальмара: VIP-челендж» (Squid Game: The VIP Challenge). На відміну від попередніх ітерацій, цього разу небезпечні випробування проходитимуть відомі особистості.

До складу вісьмох VIP-гравців увійшли представники спорту, музики та популярних реаліті-франшиз. Серед них — учасниця гурту Spice Girls Мел Бі, чемпіон NBA Трістан Томпсон, Ділан Ефрон (відомий за шоу The Traitors), Раян Серхант (Owning Manhattan), Ганна Годвін (The Bachelor), Кім Золчак (The Real Housewives of Atlanta), контентмейкерка Крісті Сара, а також Viper — переможець глядацького голосування першого сезону Squid Game: The Challenge.

Реаліті-спіноф Squid Game: The Challenge дебютував у листопаді 2023 року на хвилі успіху оригінальної корейської драми. У першому сезоні 456 учасників змагалися за рекордний приз у $4,56 мільйона. Другий сезон шоу вийшов 2025 року, а проєкт уже офіційно продовжено на третій сезон.

Netflix поки не розкриває деталей щодо дати прем’єри «VIP-челенджу» та особливостей ігрових механік для зіркового складу.