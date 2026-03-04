Венеційська бієнале офіційно підтвердила участь Росії у виставці 2026 року

Організатори 61-ї Венеційської бієнале оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Напередодні про це стало відомо неофіційно від російських чиновників.

Організатори бієнале підкреслили свій статус «відкритої інституції» та зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися у цей процес.

«Венеційська бієнале відкидає будь-яку форму виключення або цензури культури та мистецтва. Бієнале, як і саме місто Венеція, залишається місцем діалогу та художньої свободи, заохочуючи зв'язки між народами з надією на припинення конфліктів», — йдеться у заяві.

Російський проєкт під назвою «Дерево, вкорінене в небі» розміститься у власному павільйоні Росії в садах Джардіні. У списку учасників — понад 30 митців. Росія планує перетворити свій павільйон на музичний фестиваль, залучаючи представників інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.

Нагадаємо, у 2022 році російський павільйон пустував через протест самих митців проти вторгнення в Україну, а 2024 року приміщення передали в оренду Болівії.

Український павільйон під назвою «Гарантії безпеки» розташується на території Arsenale. Куратори проєкту Ксенія Малих і Леонід Марущак представлять у ньому роботу Жанни Кадирової «Оригамі Олень» — скульптуру, яку евакуювали з прифронтового Покровська.

61-ша Венеційська бієнале пройде під кураторством Койо Куо і матиме назву In Minor Keys («У мінорних тональностях»). Загалом у ній візьмуть участь 99 країн, сім із яких (зокрема Катар, Сомалі та В'єтнам) дебютують на виставці.