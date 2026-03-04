Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 04 березня 2026
Amazon затвердив акторок на головні ролі в екранізації гри Life is Strange

Екранізація ігрової серії Life is Strange для Amazon Prime Video визначилася з виконавицями головних ролей. Макс зіграє Татум Грейс Гопкінс, а Хлою — Мейсі Стелла, пише Variety.

За сюжетом Макс — студентка-фотографка, яка, рятуючи життя подрузі дитинства Хлої, виявляє в собі здатність відмотувати час назад. Намагаючись розібратися з новим даром, дівчата розслідують зникнення подруги Хлої Рейчел й поступово відкривають темний бік свого міста.

Сценарій пише Чарлі Ковелл, вона ж виступить шоуранеркою та виконавчою продюсеркою. Проєкт створюють Square Enix, Story Kitchen і LuckyChap, а виробництвом займається Amazon MGM Studios.

Для Гопкінс це буде телевізійний дебют — раніше вона працювала переважно в театрі, зокрема на Бродвеї. Стелла відома як музикантка, а також за роллю Дафні Конрад у серіалі «Нешвілл». У кіно вона дебютувала у фільмі «Моя стара дупа», за який отримала нагороду Independent Spirit Award, а згодом знялася в «Поетичній ліцензії» та «Вулиці Флауервейл».

Перша гра серії вийшла у 2015 році та зібрала понад 20 мільйонів гравців. Франшиза отримала кілька продовжень і спінофів, а в березні має вийти фінальна частина історії Макс і Хлої — Life is Strange: Reunion для Xbox Series та ПК.

Зображення: Square Enix
