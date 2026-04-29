Аріана Ґранде анонсувала новий альбом — він вийде в липні

Американська співачка й акторка Аріана Ґранде анонсувала восьмий студійний альбом «Petal» («Пелюстка»). Платівка вийде 31 липня, пише Variety.

До восьмого студійного альбому співачки увійдуть 12 треків, a вийде реліз на власному лейблі Гранде — BabyDoll Music.

Виконавчими продюсерами альбому стали сама Ґранде та продюсер Ilya. Вони також працювали над піснями як співавтори.

В анонсі співачка описала «Petal» як «щось сповнене життя, що проростає крізь тріщини чогось холодного, твердого і складного».

Ilya, повне ім’я якого — Ілля Салманзаде, — шведсько-перський продюсер. Він багато працював із хітмейкером Максом Мартіном, був співпродюсером і співавтором значної частини альбому Ґранде «Eternal Sunshine» 2024 року. Також працював із Тейлор Свіфт, Семом Смітом та іншими артистами.

Новий альбом фани очікували: Ґранде вже певний час натякала на нього, публікуючи фото зі студії. Також співачка оголосила літній тур, який стартує в червні.

Анонс «Petal» з’явився після кількох насичених років у кар’єрі Ґранде: вона працювала над фільмом-мюзиклом «Wicked» («Чародійка») та його продовженням, а також випустила альбом «Eternal Sunshine» і його розширену версію у 2025 році.

Раніше Ґранде заявляла, що майбутній тур може стати для неї останнім «на дуже довгий час». У торішньому інтерв’ю вона зазначала, що наступні роки її кар’єри можуть суттєво відрізнятися від попередніх 10–15 років.