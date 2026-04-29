Артем Черничко 29 квітня 2026
У центрі Львова австралієць загинув після падіння з ратуші

У Львові ввечері 28 квітня загинув 42-річний громадянин Австралії, який вистрибнув з оглядового майданчика ратуші. Про це повідомили в міській раді.

За наявною інформацією, на вежу чоловік піднявся самостійно. На місці працювали правоохоронці, які опитали свідків для встановлення обставин події.

Внутрішній дворик ратуші, де стався інцидент. Фото: Львівська міська рада

На оглядовому майданчику знайшли прощальну записку, в якій іноземець вибачився за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному. Мерія висловила співчуття близьким загиблого від імені громади Львова.

Львівська ратуша — пам'ятка архітектури національного значення та об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Сучасна будівля на площі Ринок є резиденцією міської ради. Вежа ратуші заввишки 65 метрів є найвищою в Україні.

