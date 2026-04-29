ТЦ «Метроград» у Києві можуть перетворити на підземний паркінг з укриттям

Підземний торговельний центр «Метроград» у центрі Києва можуть перетворити на паркінг та укриття. Про це в ефірі Київ FM розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, зараз «Метроград» приблизно на 60 % занедбаний, а перспектив як торговельний центр уже не має.

«У 2026 році кияни не хочуть спускатися під землю ні для того, щоби покупки робити, ні для того, щоби переходити вулицю. Вони й так змушені спускатися в укриття. Перспективи як ТЦ у «Метрограду» нема й не буде ніколи», — сказав Усов.

Він також заявив, що близько 75 % «Метрограду» належить російським власникам. Через це місто шукає юридичний механізм для зміни статусу об’єкта.

Серед варіантів розглядають суспільний викуп, націоналізацію або передачу майна у власність громади Києва. Після цього простір могли б переробити на підземний паркінг та укриття — самостійно або разом з інвесторами.

За словами Усова, місто замовить архітектурне дослідження, щоби підтвердити технічну можливість реалізації проєкту: облаштування заїздів та виїздів, систем димовідведення та інших необхідних інженерних рішень. Якщо експерти нададуть позитивні висновки, місто планує ініціювати питання перед державою щодо вилучення активу в росіян.

Раніше ідеї перетворити «Метроград» на підземний паркінг уже звучали як спосіб зменшити затори в центрі Києва та звільнити тротуари для пішоходів. Водночас петиції щодо цього не набирали необхідної кількості голосів.