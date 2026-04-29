Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Російський павільйон на Венеційській бієнале закриють для публіки

Артем Черничко 29 квітня 2026
528
Російський павільйон на Венеційській бієнале закриють для публіки

Російський павільйон буде доступний для відвідувачів лише під час прев’ю-показів Венеційської бієнале 5–8 травня. Після цього він закриється на весь період виставки через тиск міжнародної спільноти та загрозу припинення фінансування з боку ЄС. Про це повідомляє Exibart.

Павільйон РФ працюватиме лише чотири дні під час вернісажу для перформансів у межах проєкту «Дерево, вкорінене в небі». Виставка триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року. Весь цей час будівля буде зачинена, а задокументовані виступи транслюватимуть на екранах, встановлених у вікнах павільйону.

Повернення РФ на Бієнале — вперше з 2022 року — спровокувало гостру реакцію. Євросоюз заявив про намір відкликати фінансування виставки у розмірі €2 мільйонів. Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас назвала участь Росії «морально неправильною», наголосивши, що країні, яка знищує українську культуру, не місце на виставці.

Фото: Vincenzo Pinto / AFP

Міністр культури Італії Алессандро Джулі оголосив бойкот відкриттю та закликав до відставки представниці міністерства в правлінні Бієнале Тамари Грегоретті, яка підтримала участь РФ. Нещодавно журі Венеційської бієнале, куди увійшла кураторка українського походження Марта Кузьма, оголосило бойкот павільйонам РФ та Ізраїлю.

Фонд Бієнале у відповідь на оприлюднене листування з російськими комісарами заявив, що діяв у межах закону і не порушував міжнародних санкцій. Президент фонду П’єтранджело Буттафуоко наполягає на «незалежності мистецтва», попри протести колег та активістів.

Україна, яка цьогоріч також представлена на Бієнале, вже запровадила санкції проти осіб, пов’язаних із російським павільйоном, та лобіює анулювання віз для учасників від РФ.

Фото на обкладинці: закритий павільйон РФ на Бієнале 2022 року (James Arthur Gekiere / Belga via AFP) 
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.