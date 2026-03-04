Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У США викрали партію нікотинових паучів бренду Такера Карлсона на мільйони доларів

Іван Назаренко 04 березня 2026
1065
У США викрали партію нікотинових паучів бренду Такера Карлсона на мільйони доларів

У США викрали велику партію нікотинових паучів бренду ALP Pouches, який пов’язують із журналістом Такером Карлсоном. Як пише TMZ, йдеться про 378 тисяч банок лімітованої серії ALP Drifters — вантаж зник менш ніж за добу після офіційного анонсу продукту.

Компанія заявила, що товар забрали зі складу в Південній Каліфорнії люди, які надали документи, що виглядали як справжні. Камери зафіксували, як вантажівка виїхала з логістичного центру. Відстеження показало рух у напрямку Кентуккі, після чого зв’язок з транспортом зник.

За попередніми оцінками, вартість викраденої партії сягає мільйонів доларів. ALP пообіцяла винагороду $100 тисяч за достовірну інформацію, що допоможе встановити винних і довести справу до вироку. У поліції Фуллертона підтвердили, що заява про крадіжку надійшла 23 лютого, розслідування триває.

Сам Карлсон — одна з найконтроверсійніших фігур американських медіа останніх років. Після звільнення з Fox News він запустив власні проєкти й активно просуває свої консервативні погляди. Під час російсько-української війни він неодноразово критикував підтримку України з боку США, а у 2024 році взяв резонансне інтерв’ю у Володимира Путіна в Москві.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Amazon затвердив акторок на головні ролі в екранізації гри Life is Strange На полі для гольфу в Манчестері знайшли винний погріб XII століття Венеційська бієнале офіційно підтвердила участь Росії у виставці 2026 року Netflix готує зіркову «Гру в кальмара»: серед учасників шоу — Мел Бі та Трістан Томпсон
Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.