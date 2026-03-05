Компанія Xiaomi почала застосовувати гуманоїдних роботів у виробництві автомобілів

Китайська компанія Xiaomi протестувала власних гуманоїдних роботів на виробництві автомобілів, пише South China Morning Post.

За словами засновника компанії Лей Цзюня, упродовж наступних п’яти років на заводах бренду планують розгорнути чимало таких роботів.

Під час випробувань на автомобільному заводі Xiaomi роботи працювали автономно протягом трьох годин і виконували складальні операції без участі людей.

Гуманоїдні машини підбирають гайки та закручують їх у визначені точки на днищі автомобіля. За даними Xiaomi, точність одночасного встановлення кріплень з обох боків становила 90,2%. Це відбувалося у межах стандартного виробничого циклу компанії — приблизно 76 секунд на один автомобіль.

Компанія пояснила, що головні технічні труднощі полягали у точному вирівнюванні деталей із фіксувальними штифтами, різниці у внутрішній формі гайок і впливі магнітних сил, які могли погіршувати стабільність зчеплення.