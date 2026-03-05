Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Компанія Xiaomi почала застосовувати гуманоїдних роботів у виробництві автомобілів

Іван Назаренко 05 березня 2026
190

Китайська компанія Xiaomi протестувала власних гуманоїдних роботів на виробництві автомобілів, пише South China Morning Post.

За словами засновника компанії Лей Цзюня, упродовж наступних п’яти років на заводах бренду планують розгорнути чимало таких роботів.

Під час випробувань на автомобільному заводі Xiaomi роботи працювали автономно протягом трьох годин і виконували складальні операції без участі людей.

Гуманоїдні машини підбирають гайки та закручують їх у визначені точки на днищі автомобіля. За даними Xiaomi, точність одночасного встановлення кріплень з обох боків становила 90,2%. Це відбувалося у межах стандартного виробничого циклу компанії — приблизно 76 секунд на один автомобіль.

Компанія пояснила, що головні технічні труднощі полягали у точному вирівнюванні деталей із фіксувальними штифтами, різниці у внутрішній формі гайок і впливі магнітних сил, які могли погіршувати стабільність зчеплення.

Мітки
Новини
Читайте також
Київський суд частково скасував статус заказника у Протасового Яру Мемуари Жизель Пеліко «Гімн життю» вийдуть українською Київ запровадить знижку 90% на паркування для тих, хто сплачує податки місту Громадяни США надіслали 32 тисячі листів Білому дому із протестом проти перебудови за планом Трампа
Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.