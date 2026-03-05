Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київ запровадить знижку 90% на паркування для тих, хто сплачує податки місту

Артем Черничко 05 березня 2026
Київ може стати першим містом в Україні, де громадяни, які сплачують податки до міського бюджету, отримають суттєві пільги на користування паркувальним простором. КМДА опублікувала проєкт розпорядження про перегляд тарифів, який наразі перебуває на стадії громадського обговорення.

Головне нововведення проєкту — запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи для фізичних осіб-платників податків до бюджету Києва. Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Для цієї категорії пропонують такі ціни на абонементи:

  • ІІІ зона — 299 грн на місяць;
  • ІІ–ІІІ зони — 999 грн на місяць;
  • Весь Київ (без обмежень) — 1499 грн на місяць.

Підтвердити статус платника податків можна буде через спеціальний цифровий механізм у застосунку «Київ Цифровий», який наразі розробляють.

Водночас документ передбачає зміну вартості погодинного паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Ось такі нові тарифи пропонують встановити:

  • І зона — 40 грн/год;
  • ІІ зона — 30 грн/год;
  • ІІІ зона — 10 грн/год.

Громадське обговорення проєкту триватиме до 13 березня. Кияни можуть подати свої пропозиції та зауваження через портал громадського обговорення КМДА або надіслати їх на електронну пошту: [email protected].

Фото: Oleksandr Zhabin / Unsplash
