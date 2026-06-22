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Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас озвучив персонажа в новому фільмі про міньйонів

Ірина Маймур 22 червня 2026
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Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас озвучив персонажа в новому анімаційному фільмі студії Illumination «Посіпаки і Монстряки» (Minions & Monsters). Про це пише Deadline.

Про участь Лукаса розповів засновник Illumination і продюсер фільму Кріс Меледандрі. За його словами, вони познайомилися приблизно два роки тому, і тоді Меледандрі дізнався, що режисер любить фільми студії — особливо франшизу «Нікчемний Я» та міньйонів.

Після цього Меледандрі запропонував запросити Лукаса до озвучення. Ідею обговорили з П’єром Коффеном, який написав сценарій разом із Браяном Лінчем, а також із продюсером Біллом Раяном. Лукас швидко погодився.

Свої репліки він записав у Франції. Деталі про персонажа, якого озвучив режисер, поки що не розкривають.

Прев'ю відео

За словами Меледандрі, Лукас уже говорить із ним про роль, яку хотів би виконати в наступному фільмі про міньйонів.

Участь Лукаса в проєкті помітна ще й тому, що після продажу Lucasfilm компанії Disney у 2012 році він майже не працював у кіно. Саме Лукас створив «Зоряні війни» та зняв фільм «Американські графіті».

Події «Посіпаків і Монстряків» розгортаються в Голлівуді 1920-х років. Міньйони намагаються зняти власний фільм про монстрів, але випадково випускають справжніх монстрів і мають разом із ними зупинити хаос.

У голосовому касті також заявлені Джессі Айзенберг, Еллісон Дженні, Крістоф Вальц, Джефф Бріджес, Зої Дойч, Трей Паркер і Філ ЛаМарр.

У США стрічка вийде в кінотеатрах 1 липня, а український старт заплановано на 2 липня 2026 року.

Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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