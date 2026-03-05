Київський суд частково скасував статус заказника у Протасового Яру

Північний апеляційний господарський суд частково скасував рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного у Протасовому Яру. Про це повідомляє «Чесно».

Суд не задовільнив апеляції міськради та громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» і зняв природоохоронний статус із 16 гектарів зеленої зони, що відкриває можливість для забудови території.

Позов подала компанія ТОВ «Протасів Яр», яка володіє частиною земельних ділянок. Забудовник через господарський суд домігся скасування рішення міськради 2022 року, посилаючись на порушення права власності.

Ще у 2022 році Господарський суд Києва задовольнив позов забудовника і визнав недійсним пункт рішення про створення заказника. Пізніше громаді вдалося через Верховний Суд закріпити право вільного доступу до території.

Постанова апеляційного суду набирає чинності одразу після проголошення. Представники ініціативи «Захистимо Протасів Яр» заявили, що готують касаційну скаргу.

За даними активістів, 16 із 20 гектарів заказника перебувають у власності ТОВ «Протасів Яр», яке входить до фінансово-промислової групи «Континіум». Основний бізнес групи пов’язаний із мережею автозаправок WOG. Серед співвласників групи — народний депутат від групи «За майбутнє» Степан Івахів, а також бізнесмени Сергій Лагур і Світлана Івахів.

Cуд має розглянути ще одну справу щодо Протасового Яру: компанія ТОВ «Енсо Груп» оскаржує рішення суду першої інстанції, який відмовив їй у виключенні ще 1,2 гектара із території заказника.