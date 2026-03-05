Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київський суд частково скасував статус заказника у Протасового Яру

Іван Назаренко 05 березня 2026
186
Київський суд частково скасував статус заказника у Протасового Яру

Північний апеляційний господарський суд частково скасував рішення Київської міської ради про створення ландшафтного заказника імені Романа Ратушного у Протасовому Яру. Про це повідомляє «Чесно».

Суд не задовільнив апеляції міськради та громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» і зняв природоохоронний статус із 16 гектарів зеленої зони, що відкриває можливість для забудови території.

Позов подала компанія ТОВ «Протасів Яр», яка володіє частиною земельних ділянок. Забудовник через господарський суд домігся скасування рішення міськради 2022 року, посилаючись на порушення права власності.

Ще у 2022 році Господарський суд Києва задовольнив позов забудовника і визнав недійсним пункт рішення про створення заказника. Пізніше громаді вдалося через Верховний Суд закріпити право вільного доступу до території.

Постанова апеляційного суду набирає чинності одразу після проголошення. Представники ініціативи «Захистимо Протасів Яр» заявили, що готують касаційну скаргу.

За даними активістів, 16 із 20 гектарів заказника перебувають у власності ТОВ «Протасів Яр», яке входить до фінансово-промислової групи «Континіум». Основний бізнес групи пов’язаний із мережею автозаправок WOG. Серед співвласників групи — народний депутат від групи «За майбутнє» Степан Івахів, а також бізнесмени Сергій Лагур і Світлана Івахів.

Cуд має розглянути ще одну справу щодо Протасового Яру: компанія ТОВ «Енсо Груп» оскаржує рішення суду першої інстанції, який відмовив їй у виключенні ще 1,2 гектара із території заказника.

Фото: Toronto_guy / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Мемуари Жизель Пеліко «Гімн життю» вийдуть українською Київ запровадить знижку 90% на паркування для тих, хто сплачує податки місту Громадяни США надіслали 32 тисячі листів Білому дому із протестом проти перебудови за планом Трампа У Львові погодили відновлення музею Шухевича — роботи почнуть наступного тижня
Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.