Найбільше полотно Сальвадора Далі виставлять на аукціон у Парижі

Артем Черничко 05 березня 2026
Аукціонний дім Bonhams анонсував щорічні торги «Сюрреалістичний розпродаж», які пройдуть у Парижі 26 березня 2026 року. Головним лотом аукціону стане робота Сальвадора Далі «Вакханалія» (Bacchanale) — наймасштабніший твір, створений художником за весь час життя.

Далі створив «Вакханалію» у 1939 році як декорації для постановки в Нью-Йоркській опері. Це монументальна конструкція, що складається з 13 панелей. Загальний розмір полотна — 20 на 30 метрів.

Художник визначав цей проєкт як свій перший «параноїко-критичний балет». Далі не лише розробив декорації, а й написав лібрето та створив ескізи костюмів. Також частину аксесуарів та одягу для вистави розробила Коко Шанель.

Експерти оцінюють роботу в суму від €200 до €300 тисяч. Попри те, що формально це сценічні декорації, фахівці Bonhams наголошують на їхній самостійній художній цінності. Полотно виконане з майже фотографічною точністю та містить тривимірні елементи. Центральним мотивом є гора Венери та велетенський лебідь — символи гріха та бажання.

Прем'єра балету відбулася у Метрополітен-опера 9 листопада 1939 року і мала великий успіх, попри те, що сам Далі через початок війни в Європі не зміг бути присутнім на показі.

Останні кілька років «Вакханалію» експонували в Мадриді та Мілані, що значно підвищило інтерес колекціонерів до цього лота перед торгами.

